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Хуситы пригрозили активнее наносить удары по Саудовской Аравии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы предупредили о намерении участить нанесение ударов по территории Саудовской Аравии, сообщает агентство EFE.

"Операции продолжатся и будут проводиться все активнее до тех пор, пока будет продолжаться агрессия против нашей страны", - говорится в документе.

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Хуситы посоветовали мирным жителям в Саудовской Аравии "держаться подальше от военных объектов".

В субботу и в ночь на воскресенье хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету и несколько начиненных взрывчаткой беспилотников в сторону Саудовской Аравии.

Саудовская сторона накануне сообщала об отражении минимум пяти приписываемых хуситам атак.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Йемен Саудовская Аравия

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