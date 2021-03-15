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Хуситы сообщили об ударе дронов по авиабазе и аэропорту в Саудовской Аравии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что применили беспилотники с вооружением против базы ВВС "Кинг Халид" и международного аэропорта "Абха" на юге Саудовской Аравии. Об этом сообщает сайт ливанского издания Daily Star со ссылкой на представителя повстанцев Яхью Сареа.

По его словам, беспилотники поразили намеченные цели.

В арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, пока не прокомментировали заявления повстанцев, что их атака была успешной. В то же время в коалиции сообщили, что ее силы перехватили в понедельник утром беспилотник, выпущенный в сторону Хамис-Мушайта, где располагается база "Кинг Халид".

Daily Star указывает, что за последние недели участились атаки хуситов против объектов на территории Саудовской Аравии.

Между тем накануне в госдепе США сообщили, что госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре со спецпосланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом объявил о планах Вашингтона в координации с ООН и другими силами придать новый импульс дипломатическим усилиям по прекращению конфликта в Йемене. При этом Блинкен высказывался против внешнего влияния на эту страну и указывал на бесперспективность военного решения йеменского кризиса, отмечает Daily Star.

В свою очередь представитель повстанцев Мухаммед Али аль-Хути приветствовал подобные заявления американской стороны и призвал США делами доказать свое намерение прекратить поддержку военных операций арабской коалиции, добавляет издание.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Йемен Саудовская Аравия

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