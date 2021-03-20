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В Москве осудили ракетный удар хуситов по объекту Saudi Aramco

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ осудили действия йеменских хуситов, осуществивший ракетный удар по объекту компании Saudi Aramco под Эр-Риядом.

"По поступающей информации, утром 19 марта йеменские хуситы осуществили при помощи беспилотников очередной ракетный удар по территории Саудовской Аравии, которая в затянувшемся межйеменском вооруженном конфликте оказывает поддержку правительственным силам Йеменской Республики (ЙР)", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном в субботу.

Объектом этого нападения стал нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи саудовской столицы Эр-Рияда. Сообщается, что в результате атаки никто не пострадал. Возникший на предприятии пожар был оперативно локализован и потушен, отмечается в сообщении.

"В Москве решительно осуждают упомянутую силовую акцию. Настоятельно призываем всех участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, незамедлительному и полному отказу от боевых операций, которые приводят к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения", - подчеркнули в МИД РФ.

В этой связи российская сторона подтверждает "принципиальную и последовательную позицию в пользу скорейшего прекращения насилия" и "налаживания широкого межйеменского переговорного процесса". МИД подчеркивает, что Россия в ходе контактов с политическими силами в Йемене продолжит этому содействовать.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Эр-Рияде нефтяной объект компании Saudi Aramco подвергся нападению с беспилотников, там начался пожар. Ответственность за инцидент на себя взяли хуситы.

МИД РФ

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