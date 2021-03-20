Что случилось этой ночью: суббота, 20 марта

Электронные паспорта, "Спутник V" в Италии, закрытый участок в метро

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Электронные паспорта в Москве начнут оформлять с 1 декабря 2021 года. В регионах новый паспорт появится не позднее 1 июля 2023 года. Гражданин РФ сможет оформить себе паспорт с электронным носителем, сдав биометрические данные и установив мобильное приложение.

- В Италии не исключили принятия решения о применении "Спутник V" самостоятельно. Об этом итальянский премьер Марио Драги заявил вслед за канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

- Финляндию четвертый год подряд признают самой счастливой страной мира. На втором месте ежегодно составляемого рейтинга - Дания, на третьем - Швейцария. Обычно при составлении списка учитывались результаты личного опроса, однако на фоне коронавирусных ограничений авторы исследования опирались на данные о качестве жизни во время пандемии и действиях властей разных стран для решения возникших проблем.

- В Москве закрыли участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки". Ограничение движения поездов в метрополитене продлится по 2 апреля.