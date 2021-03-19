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Финляндию четвертый год подряд признали самой счастливой страной мира

Финляндию четвертый год подряд признали самой счастливой страной мира
Ледяной бар в Финляндии
Фото: Matthew Williams-Ellis/Contributor via Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Финляндия признана самой счастливой страной, первую строчку эта страна занимает уже четвертый год в рейтинге, составленном "Сетью решений для устойчивого развития ООН".

На втором месте ежегодно составляемого рейтинга – Дания, на третьем – Швейцария.

В ТОП-5 самых счастливых стран вошли также Исландия и Нидерланды.

Германия разместилась на 13-й строчке, Великобритания – на 17-й, США – на 19-й. Россия в этом рейтинге – на 76-м месте, Китай – на 84-м.

В конце списка из 149 стран – Руанда, Зимбабве и Афганистан.

В предыдущие годы исследования проводились на основе очных опросов жителей стран, они учитывали также такие факторы, как уровень ВВП, продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода и так далее.

Однако в этот раз из-за пандемии COVID-19 авторы исследования не смогли лично опросить граждан стран и решили сосредоточиться на параметрах, указывающих на состояние людей во время пандемии.

"Весь доклад фокусируется на последствиях COVID-19 и на том, как люди во всем мире переживали это время. Наша цель была двоякой. Во-первых, сосредоточиться на влиянии COVID-19 на структуру и качество жизни людей. Во-вторых, описать и оценить то, как правительства в мире решали проблемы во время пандемии", - рассказали авторы.

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