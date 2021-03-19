Электронные паспорта в Москве начнут оформлять с 1 декабря 2021 года

В регионах новый паспорт появится не позднее 1 июля 2023 года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Электронные паспорта можно будет оформить жителям Москвы с 1 декабря 2021 года, а по всей России - не позднее 1 июля 2023 года, говорится в подготовленном Минцифры проекте указа президента РФ, который размещен на портале проектов нормативно-правовых актов в пятницу.

"МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить возможность оформления и выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа: на территории города Москвы - с 1 декабря 2021 года; на территории субъектов Российской Федерации, федеральных территориях по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года", - сказано в проекте.

Согласно указу, с этого времени гражданин РФ сможет оформить себе паспорт с электронным носителем, сдав биометрические данные (изображение лица и отпечатки двух пальцев рук), а также установить мобильное приложение и использовать его вместо основного документа "в случаях и в порядке, установленных правительством РФ".

После оформления электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным.

Образец бланка и описание паспорта, содержащего электронный носитель информации, включая перечень сведений и данных, размещаемых на бланке и на электронном носителе должны быть определены правительством до 1 июня, сказано в проекте.

В конце января первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что эксперимент по внедрению паспортов с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина будет реализован в Москве в IV квартале 2021 года. На первом этапе проект будет реализован через подразделения МВД, а затем через МФЦ. В дальнейшем на базе этих документов с электронным носителем будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам.

В ноябре прошлого года сообщалось, что министерство внутренних дел РФ совместно с госорганами и правительством Москвы планирует запустить паспорта с электронным носителем информации в столице до 1 декабря 2021 года.

Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки. Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина РФ (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях).

"Основные данные электронного паспорта возможно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса", - отметили в МВД.