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Шведские фармкомпании заявили о готовности производить «Спутник V»

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" готовы производить несколько шведских фармацевтических компаний, пишет газета Svenska Dagbladet.

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Начальник отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларс Хаммарстрем уточнил, что в данный момент мощности местных компаний не рассчитаны под масштабное производство, но позволяют организовать выпуск определенных объемов "Спутника V".

Координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрем сообщал о возможности производства российской вакцины в Швеции и переговорах по данному вопросу. Однако пока не известно, какие именно шведские компании ведут переговоры с Россией.

Вакцину "Спутник V" одобрили уже в 54 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Намибии, Азербайджане, Филиппинах и Камеруне.

По числу положительных решений госрегуляторов российская вакцина занимает второе место в мире.

Швеция Коронавирус Спутник V

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