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Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 марта

Эсминец США в Черном море, Молдавия и "Спутник V", протесты в Лондоне против локдауна

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские военные начали следить за вошедшим в Черное море эсминцем США. Это уже второй боевой корабль ВМС США после крейсера Monterey, который за последние дни заходит в черноморскую акваторию.

- Минобрнауки разрешило студентам из эпидемиологически благополучных стран вернуться на учебу в РФ. Перед приездом в Россию иностранные студенты должны сдать тест на COVID-19 и не менее чем за 10 дней уведомить учебное заведение о своем прибытии.

- Молдавия заявила, что ведет переговоры с РФ о поставке "Спутника V". Президент Молдавии Майя Санду добавила, что обсуждается вопрос о поставках вакцины в апреле.

- В Лондоне прошли акции против локдауна. Полиция задержала 36 человек за нарушение коронавирусных ограничений.

- В Риме решили провести исследование вакцины "Спутник V". Через несколько дней будет заключено первое соглашение о проведении научных испытаний российского препарата в институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спаланцани.

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