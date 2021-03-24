Правительство Пензенской области уйдет в отставку

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство Пензенской области в связи с отрешением от должности губернатора Ивана Белозерцева уйдет в отставку 24 марта, сообщили "Интерфаксу" в областном правительстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Досрочные выборы нового губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

Басманный суд Москвы в минувший понедельник на два месяца арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в коррупции.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление возглавляемой Борисом Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт.