ЕС получит дополнительные дозы вакцины Pfizer

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ЕС получит дополнительные дозы вакцины от коронавируса COVID-19 от компаний Biontech и Pfizer, сообщила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы получаем дополнительную поставку вакцин, 4 млн", - сказала она журналистам по итогам консультаций с главами федеральных земель ФРГ.

Из 4 млн доз вакцины, предназначенных Евросоюзу, 580 тыс. доз достанутся Германии. Они будут использоваться в местах особенно высокого числа заражения коронавирусом.

Изначально производитель оговаривал поставки 200 млн доз в ЕС.