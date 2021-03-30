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AstraZeneca изменила название своей COVID-вакцины

AstraZeneca изменила название своей COVID-вакцины
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca изменила название своей вакцины от коронавируса - теперь препарат будет называться Vaxzevria, сообщает Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Предыдущее название вакцины - COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Как сообщило шведское Агентство медицинских продуктов, переименование препарата не повлечет за собой каких-либо изменений в его составе, но важно, чтобы специалисты по вакцинации знали об этом, "поскольку информация о продукте, маркировка и упаковка теперь могут выглядеть иначе".

Шведский регулятор также объявил, что название препарата было изменено 25 марта по заявлению самой компании.

Ранее в этом году во многих странах Европы и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Причинно-следственная связь между применением вакцины и тромбозом не доказана, но медицинские власти некоторых государств предпочли не рисковать.

ЕМА ранее объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. Британское агентство по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов также пришло к выводу, что не видит причин отказываться от использования этого препарата.

Хроника 09 января 2020 года – 30 марта 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca EMA Коронавирус Швеция

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