BioNTech и Pfizer повысили план по выпуску вакцины до 2,5 млрд доз к концу года

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Германская BioNTech сообщила, что она и американская Pfizer повысили план по годовому производству вакцины от COVID-19 до 2,5 млрд доз до конца 2021 года.

Ранее компании говорили, что планируют провести 2 млрд доз препарата до конца года, напоминает Bloomberg .

Расширить производство им позволила оптимизция производственных процессов, недавняя инициативой производства на объекте BioNTech в Марбурге, одобрение регуляторми шестидозовых ампул, а также расширение сети производителей и поставщиков.

Глава BioNTech Угур Сахин отметил, что видит возможность дальнейшего увеличения производства, в компаниях предпринимаются дополнительные меры и идут переговоры с потенциальными партнерами о дальнейшем наращивании производительности.

По словам Сахина, ко второй половине 2021 года компаниям нужно будет предложить готовую к использованию формулу вакцины, которую можно будет хранить в обычных холодильниках. Это упростило бы хранение и использование препарата. Сейчас хранить вакцину от коронавируса необходимо в фармацевтических морозильных камерах.

В начале марта Сахин заявил, что в следующем году партнеры компании смогут произвести 3 млрд доз вакцины от коронавируса.

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивают в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата спустя две недели после введения второй дозы еще выше - 97%.