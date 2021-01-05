BioNТech посоветовал не увеличивать промежуток между уколами вакцины

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Немецкая компания BioNTech, разработавшая совместно с Pfizer вакцину от коронавируса COVID-19, предупредила, что не гарантирует безопасность и эффективность препарата, если нарушать рекомендации по времени между введениями двух доз.

"Эффективность и безопасность вакцины не оценивались в случаях изменения дозировки или временного промежутка между уколами", - приводят европейские СМИ заявление компании.

Вакцина от Pfizer и BioNTech состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день.

Однако в последнее время в некоторых европейских странах начали планировать иные форматы вакцинации: временной промежуток между уколами решили увеличить, в частности, в Дании и Великобритании. Власти этих стран объясняют, что таким образом смогут быстро начать вакцинировать больше людей.

Компания также предупредила, что санитарные власти стран самостоятельно рассматривают вопрос об альтернативной дозировке вакцины. При этом BioNTech находится в контакте со странами, изучающими такую возможность.

Вакцина от Pfizer и Moderna уже активно применяется в Северной Америке, странах ЕС и ряде других государств. Тем не менее, во многих странах эксперты выражают недовольство низкими темпами вакцинации.