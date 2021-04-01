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Pfizer заявила об эффективности вакцины более чем на 90% в течение полугода

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech объявили, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 91,3% в период как минимум до шести месяцев после введения второй дозы препарата.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили обновленные результаты анализа 927 подтвержденных симптомов COVID-19, которые были под наблюдением в ключевой третьей фазе исследования", говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией Pfizer.

В документе отмечается, что вакцина также показала стопроцентную эффективность против южноафриканского штамма коронавируса.

"Эти данные подтверждают эффективность и безопасность нашей вакцины и предоставляют нам возможность отправить заявку в FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) на получение биологической лицензии", - заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

Анализ третьей фазы клинических испытаний препарата проведен в соответствии с рекомендациями FDA для всех компаний, исследующих вакцины от коронавируса для изучения проблем, связанных с безопасностью и эффективностью. Анализ основан на результатах испытаний с участием 46 300 человек. В течение шести месяцев после приема второй дозы у участников испытаний не наблюдалось проблем, связанных с безопасностью вакцины.

Накануне компании сообщили, что их вакцина показала 100% эффективности в предотвращении заражения у подростков в возрасте 12-15 лет. В BioNTech добавили, что компании также проводят клинические испытания вакцины среди детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. На прошлой неделе вакцины начали испытывать на группе детей от 5 до 11 лет. Тестирование препарата на детях 2-5 лет планируется начать на следующей неделе.

Хроника 09 января 2020 года – 01 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Pfizer BioNTech США FDA коронавирус

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