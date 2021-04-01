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Жена обвиненного в шпионаже итальянского военного заступилась за мужа

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Офицер ВМС Италии Вальтер Биот, арестованный в Риме по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой, не передавал особо важные документы и пошел на сотрудничество с Москвой только из-за финансовых затруднений его семьи, уверена его жена Клаудиа Карбонара. Об этом женщина заявила в интервью Corriere della Sera.

Она заверила, что ее супруг не хотел обмануть свою страну, которой служил 30 лет, или нанести вред ее безопасности.

"Уверяю вас, он передавал русским самый минимум из того, к чему имел доступ. Ничего серьезного. И он сделал это от отчаяния, а не потому что он безответственный или глупый", - сказала Карбонара.

По ее словам, их семья обеднела из-за пандемии, он боялся, что не сможет оплатить все расходы. Она сказала, что он получает 3000 евро в месяц, но их не хватает на семью с четырьмя детьми и четырьмя собаками и с домом, купленным в ипотеку, за который надо платить 1200 евро в месяц.

Женщина уверяет, что отговорила бы мужа, если бы он рассказал, что решил сотрудничать с российской разведкой.

31 марта было объявлено, что Биота задержали с поличным при передаче российскому военному, служившему при посольстве, секретных документов. 1 марта Италия выслала двух российских дипломатов в связи с этим. Биот служил в Генштабе ВС Италии.

Биот арестован. Это решение суд принял в четверг, хотя адвокат Роберто Де Вита просил поместить его под домашний арест. Как сообщает La Repubblica, в суде Биот отказался отвечать на вопросы и объяснил, что находится в шоке и должен собраться с мыслями.

Италия Москва Рим Вальтер Биот

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