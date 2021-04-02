Шпионивший в пользу РФ итальянский военный сделал фото сотен документов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Итальянские следователи, которые вели наблюдение за капитаном второго ранга ВМС Италии Вальтером Биотом, арестованным за передачу секретных данных российской разведке, располагают видеороликами, на которых видно, как он фотографирует более 180 секретных документов. Об этом сообщает в пятницу газета Il Messaggero.

Сотрудники итальянских служб безопасности установили в кабинете Биота в Генштабе ВС Италии скрытую камеру, так как его поведение показалось им подозрительным. В итоге они смогли наблюдать, как офицер 18, 23 и 25 марта делал на мобильный телефон фото документов с грифом "секретно". Некоторые из них он фотографировал прямо с экрана своего компьютера.

О том, сколько документов он мог сфотографировать до установки в его офисе камеры, СМИ не сообщают.

Позже выяснилось, что Биот в итоге попытался передать российской разведке, в частности, девять особо секретных документов и 47 секретных фотографий военного оборудования НАТО.

При этом, по сообщению римских СМИ, адвокат обвиняемого Роберто Де Вита заверил, что Биот не имел доступа к информации, передача которой России угрожала бы безопасности или стратегическим операциям военных Италии или НАТО.

В среду утром стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих – российского и итальянского – в рамках расследования дела о шпионаже.

Сообщалось, что речь идет о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме и об офицере ВМС Италии, который служил в генштабе ВС Италии, где имел доступ к материалам под грифом "секретно". Обоих задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на 5 тыс. евро. Римские СМИ указывали, что речь шла о передаче секретной информации не только об Италии, но и о НАТО.

Позднее в среду глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим высылает из страны двух россиян, которые, по мнению итальянской стороны, связаны с этим делом. Высланные российские дипломаты вылетели в Москву 1 апреля. Также министр пообещал членам парламента, что и в дальнейшем не будет оставлять без реакции дело о предполагаемом сборе Россией разведданных в Риме.

"Это неприемлемо, и будут последствия. Недопустимо, чтобы нашему чиновнику платили в обмен на информацию о НАТО", - сказал он, отвечая на вопросы итальянских сенаторов.

При этом Ди Майо отметил, что "с иностранными государствами у нас должны быть каналы связи, чтобы не допустить эскалации, которой никто не хочет".

В России выразили сожаление в связи с высылкой из Италии двух своих дипломатов.

"Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

"О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно", - заявили в МИД РФ.