Высланные Италией российские дипломаты вылетели в Москву

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого находятся два российских дипломата, высланных из Италии в связи с делом о шпионаже, вылетел в Москву, сообщает в четверг итальянское агентство "Нова".

По его информации, самолет выполняет рейс из римского аэропорта "Фьюмичино". Источники агентства приводят имена высланных дипломатов: это Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров. В сообщении указывается, что именно Остроухов был задержан на этой неделе итальянскими службами безопасности, когда, по версии следствия, передавал деньги итальянскому военному в обмен на секретные документы. Немудров, по данным итальянской стороны, курировал проводимую Остроуховым операцию.

В среду утром стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже. Сообщалось, что речь идет о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме и об офицере ВМС Италии, который служил в генштабе ВС Италии, где имел доступ к материалам под грифом "секретно". Обоих задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на 5 тыс. евро. Римские СМИ указывали, что речь шла о передаче секретной информации не только об Италии, но и о НАТО.

Позднее в среду глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим высылает из страны двух россиян, которые, по мнению итальянской стороны, связаны с этим делом. Также министр пообещал членам парламента, что и в дальнейшем не будет оставлять без реакции дело о предполагаемом сборе Россией разведданных в Риме. "Это неприемлемо, и будут последствия. Недопустимо, чтобы нашему чиновнику платили в обмен на информацию о НАТО", - сказал он, отвечая на вопросы итальянских сенаторов.

В России выразили сожаление в связи с высылкой из Италии двух своих дипломатов. "О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношении, объявим дополнительно", - заявили в МИД РФ.