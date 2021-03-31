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Италия пообещала не оставлять без последствий историю о сборе РФ разведданных

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо пообещал членам парламента, что и в дальнейшем не будет оставлять без реакции дело о предполагаемом сборе Россией разведданных в Риме.

"Это неприемлемо, и будут последствия. Недопустимо, чтобы нашему чиновнику платили в обмен на информацию о НАТО", - сказал он, отвечая на вопросы итальянских сенаторов.

При этом Ди Майо отметил, что "с иностранными государствами у нас должны быть каналы связи, чтобы не допустить эскалации, которой никто не хочет".

Министр напомнил, что ранее в среду власти Италии, реагируя на данное дело, объявили о выдворении двух сотрудников посольства РФ в Риме.

"Мы сообщили послу РФ в Италии, что итальянское руководство решительно протестует. Мы сообщили о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, которые замешаны в этом серьезнейшем деле", - написал в твиттере глава МИД Италии.

В среду утром стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже.

Сообщалось, что речь идет о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме и об офицере ВМС Италии. Их задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на 5 тыс. евро.

Римские СМИ указывали, что российский военный, по данным итальянских следователей, передавал секретную информацию не только об Италии, но и о НАТО.

По данным СМИ, арестованному итальянскому военному может грозить до 10 лет тюремного заключения.

В России выразили сожаление в связи с высылкой из Италии двух своих дипломатов. "О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношении, объявим дополнительно", - заявили в МИД РФ.

Италия РФ Луиджи Ди Майо

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