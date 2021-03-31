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Арестованный за шпионаж в пользу РФ итальянский военный служил в генштабе

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Итальянский военнослужащий, арестованный по обвинению в передаче секретной информации России, служил в генштабе ВС Италии, где имел доступ к материалам под грифом "секретно", сообщают в среду римские СМИ.

Согласно поступившим итальянским журналистам данным, речь идет о капитане второго ранга Вальтере Биоте. Он загружал на свой компьютер документы, делал фотографии своего экрана и сохранял их на флеш-накопителе. Потом эти документы итальянец, по версии следствия, передавал военному, работавшему в посольстве РФ в Риме. Именно во время передачи таких данных оба и были задержаны во вторник вечером.

Ранее в среду глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что Рим вышлет из страны двух россиян, которые, по мнению итальянской стороны, связаны с этим делом.

В среду утром стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих – российского и итальянского – в рамках расследования дела о шпионаже.

Сообщалось, что речь идет о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме и об офицере ВМС Италии. Их задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на 5 тыс. евро.

Римские СМИ указывали, что российский военный, по данным итальянских следователей, занимался сбором секретной информации не только об Италии, но и о НАТО.

По данным СМИ, арестованному итальянскому военному может грозить до 10 лет тюремного заключения.

В России выразили сожаление в связи с высылкой из Италии двух своих дипломатов.

"Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

"О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношении, объявим дополнительно", - заявили в МИД РФ.

Италия РФ

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