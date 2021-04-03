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Что произошло за день: суббота, 3 апреля

Мера пресечения для Эдварда Била по делу о ДТП в Москве и ответ Минцифры на публикацию о небезопасном российском ПО

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Блогеру Эдварду Билу назначили запрет определенных действий после ДТП в центре Москвы. Ему, в частности, запрещено выходить из дома с 20:00 до 08:00, управлять автомобилем, пользоваться телефоном и интернетом, кроме общения с адвокатами и следователем. О такой мере пресечения для блогера попросило следствие.

- В России за сутки выявили 9 021 случай заражения коронавирусом. Умерли за сутки 384 человека, по выздоровлении выписаны 9 618 пациентов.

- В Москве задержан подозреваемый в убийстве телеведущего в Ингушетии в 2017 году. Ризван Котиев несколько лет находился в федеральном розыске. Его отец ранее уже был осужден по делу об убийстве Амирхана Кокурхоева во время бытовой ссоры.

- Суд на Тайване отпустил под залог возможного виновника крушения поезда. Предполагается, что водитель грузовика плохо припарковался, из-за чего автомобиль скатился на железнодорожные пути и спровоцировал катастрофу. Погибли минимум 50 человек.

- В Минцифры исключили передачу данных россиян зарубежным компаниям через предустановленное ПО. Там подчеркнули, что устанавливаться будут стандартные версии приложений, которые передают внешним сервисам только обезличенную информацию для таргетирования рекламы. О риске утечек ранее сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад АНО "Информационная безопасность".

- В Центре имени Гамалеи заверили, что "Спутник V" поможет президенту Аргентины быстро выздороветь. Там уточнили, что вакцина, которой Альберто Фернандес привился в январе, защищает от тяжелого течения COVID-19. Ранее в субботу аргентинский лидер сообщил о заражении коронавирусом.

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