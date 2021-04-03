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В Нидерландах приостановили использование вакцины AstraZeneca

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов приняли решение приостановить применение вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 для всех категорий населения, сообщает издание NL Times.

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Днем ранее в стране приняли такие меры, но только в отношении жителей старше 60 лет. На такой шаг нидерландские медики пошли, получив новые данные об образование тромбов у некоторых пациентов после вакцинации этим препаратом.

Накануне Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании заявило, что выявило 30 случаев тромбоза у пациентов после прививок вакциной AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что некоторые страны временно приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о побочных эффектах, однако часть из них возобновила ее применение на фоне роста числа инфицированных и недостатка вакцин.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия1 марта. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 марта. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 марта. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 марта. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 марта. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 марта. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 марта. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия
Хроника 09 января 2020 года – 03 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Нидерланды AstraZeneca Коронавирус

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