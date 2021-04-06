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МИД РФ разочарован реакцией Запада на действия Киева в Донбассе

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Реакция западных стран на наращивание Киевом военной инфраструктуры в Донбассе, на переброску украинских войск к линии соприкосновения вызывает разочарование, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас это тревожит. Мы говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне", - сказал российский министр на пресс-конференции в Нью-Дели.

"К сожалению пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной инфраструктуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе, разочаровывают", - отметил Лавров.

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"По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что нужно всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях", - продолжил Лавров.

Он напомнил о ситуации, когда "и президент (Владимир - ИФ) Зеленский, и те, кто отвечают за работу в "нормандском" формате и в контактной группе по Донбассу, постоянно заявляют о том, что Минские соглашения нужны только для того, чтобы сохранять санкции Запада против России, либо требуют их полного пересмотра, либо предлагают нарушать согласованные форматы, приглашать откровенно проукраинских представителей в "нормандский" формат, и в контактную группу".

"Все это прискорбно, и никакой реакции на эти заявления мы не видели со стороны западных коллег, хотя очевидные нарушения всех Минских договоренностей Киевом налицо", - подчеркнул министр.

Теперь же, по словам Лаврова, "Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий". Глава МИД РФ выразил надежду, что сложившаяся ситуация "все-таки поможет встряхнуть благостное отношение (к Киеву - ИФ) в европейских столицах".

Лавров также надеется, что западные страны потребуют от Зеленского выполнять Минские договоренности в полной мере, начать диалог с самопровозглашенными ЛНР и ДНР, прекратить обстрелы гражданского сектора в Донбассе, а также определиться в прямом диалоге с республиками "с вопросами окончательного статуса районов, о которых идет речь, с вопросом о проведении там выборов на согласованных с Донецком и Луганском условиях". "Все это хорошо известно", - продолжил глава МИД РФ.

По его словам, каждый раз, "когда встречаются "нормандский" формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров или на уровне представителей, или сотрудников МИД, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства".

"А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", - резюмировал Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ Украина Донбасс США ЕС

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