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Украинский военный погиб в Донбассе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Оперативно-тактическая группировка "Восток" Вооруженных сил Украины сообщает о гибели в понедельник военнослужащего в результате ранения, полученного в районе Авдеевки.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Военнослужащему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось", - говорится в сообщении на странице ОТГ "Восток" в фейсбуке.

3 апреля стало известно о гибели украинского военного в Донбассе в результате взрыва мины, а 26 марта сообщалось о гибели четверых украинских военнослужащих в результате минометного обстрела в районе поселка Шумы, еще двое получили тогда ранения.

Украина Донбасс

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