Патрушев отметил неготовность Москвы укреплять связи с Европой любой ценой

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова к сотрудничеству с Европой, но не будет добиваться его любой ценой и "стучаться в закрытые двери", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Так он прокомментировал "Коммерсанту" слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что Россия готова пойти на полный разрыв с Европой.

По его словам, в руководстве России решили "держать двери открытыми", учитывая, что "есть сиюминутная ситуация, на которую ориентируются западные политики, и в то же время есть исторические узы, веками складывавшиеся между россиянами и европейцами". Он считает, что рвать эти связи "лишь потому, что поменялась конъюнктура, было бы неразумно".

Он заявил о готовности Москвы к переговорам с европейскими партнерами при решении ключевых региональных проблем, готовности сотрудничать в сферах экономики, науки, культуры и технологии. Также он сказал, что Россия готова помочь европейским странам с поставками вакцины от коронавируса.

При этом он отметил, что быть вместе с Европой любой ценой - "это не идея-фикс российской геополитики".

Патрушев также сказал, что в нынешней непростой международной обстановке сценарий нормализации отношений и с США был бы оптимальным и это отвечает интересам обеих сторон.

О готовности России к разрыву отношений с ЕС Сергей Лавров заявил 12 марта. Три дня спустя он назвал Евросоюз инициатором разрыва.