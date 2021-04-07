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В Совбезе посетовали, что США выставили РФ кибер-агрессором без доказательств

Николай Патрушев призвал обе стороны к "дипломатии второго трека"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - США не хотят сотрудничать с Россией в кибепространстве, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Они не хотят сотрудничать с нами в этой сфере, абсолютно безосновательно обвиняя нас в кибератаках на свои ресурсы. Никаких доказательств причастности российских властей к этим инцидентам они ни нам, ни широкой публике не предъявляют, но выставляют Россию чуть ли не главным агрессором в киберпространстве", - сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ".

Он заявил, что РФ не имеет отношения к взлому программного обеспечения компании SolarWinds.

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"Это очередное огульное обвинение в наш адрес. Наше государство к этому взлому не имеет никакого отношения. Мы не исключаем, что в тех или иных компьютерных диверсиях могут участвовать хакеры, в том числе живущие в России или имеющие российское гражданство, но государство тут ни при чем. Мы многократно говорили американцам: если у вас есть подозрения, направьте нам конкретную информацию, мы разберемся. Не дают", - заявил Патрушев.

Он сообщил, что по линии Совета безопасности РФ контакты с США продолжаются.

"Они продолжаются. В конце марта, в частности, у меня состоялся телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности господином Салливаном", - отметил секретарь СБ РФ.

По его данным, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

"Кстати, она прошла в спокойной, деловой атмосфере, общались достаточно обстоятельно и конструктивно. Подобные контакты проходят и по линии наших заместителей, и на экспертном уровне", - отметил Патрушев.

Однако, по его словам, диалог не нужно ограничивать "одними лишь официальными переговорами".

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"Есть еще и так называемая дипломатия второго трека, и потенциал у нее весьма солидный. Я имею в виду контакты между научными сообществами двух стран, в сфере культуры, искусства, гуманитарного сотрудничества. Эти направления партнерства часто незаслуженно отодвигаются на задний план. А ведь именно на этом уровне закладываются основы взаимного уважения и доверия, дефицит которого сегодня наблюдается в отношениях России и США", - сказал Патрушев.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Несколько американских официальных лиц заявили, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.

США Совбез РФ Николай Патрушев

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