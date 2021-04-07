Патрушев не исключил, что Байден высказался о Путине под внешним влиянием

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президента США Джо Байдена могли намеренно спровоцировать на заявление в адрес российского лидера Владимира Путина "круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях", сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ".

"Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США. Самые фанатичные противники нашей страны, такие как Трумэн или Рейган, старались быть более сдержанными в публичных высказываниях", - сказал Патрушев.

Россия не ждет извинений от американской стороны. "Нет. Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Отвечая на вопрос о возможности встреч на высшем уровне, Патрушев выразил надежду, что инцидент не перечеркнет такие перспективы. "Тем не менее он, как я уже сказал, беспрецедентный. Надеемся, что в Вашингтоне тоже понимают ситуацию, которая сложилась", - заявил Патрушев.

Он отметил, что прогнозы дальнейшего развития отношений трудно назвать обнадеживающими. "Тем не менее, как я уже сказал, мы настроены на диалог в сферах взаимного интереса и надеемся, что США проявят такую же заинтересованность", - сказал секретарь СБ РФ.

Патрушев также подчеркнул, что нормализация отношений отвечает интересам России и США. "В мире сегодня есть целый ряд проблем, которые в принципе не могут быть решены без нормального сотрудничества между ведущими мировыми игроками - Россией, США, ЕС, Китаем, Индией. Мы уже давно не в той эпохе, когда для глобального лидерства было достаточно иметь сильную армию и флот", - заявил он.

"В современном мире в долгосрочном плане выигрывают лишь те страны, которые продвигают и реализуют позитивную повестку дня, нацеленную не на создание разделительных линий, а не объединение усилий человечества во имя всеобщего развития и процветания. Россия такую повестку предлагает и готова к ее совместной реализации", - заявил Патрушев.

В марте представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не сожалеет о резких словах в адрес Путина. "Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала она на брифинге.