Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

Патрушев не исключил, что Байден высказался о Путине под внешним влиянием

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президента США Джо Байдена могли намеренно спровоцировать на заявление в адрес российского лидера Владимира Путина "круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях", сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ".

"Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США. Самые фанатичные противники нашей страны, такие как Трумэн или Рейган, старались быть более сдержанными в публичных высказываниях", - сказал Патрушев.

Россия не ждет извинений от американской стороны. "Нет. Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Отвечая на вопрос о возможности встреч на высшем уровне, Патрушев выразил надежду, что инцидент не перечеркнет такие перспективы. "Тем не менее он, как я уже сказал, беспрецедентный. Надеемся, что в Вашингтоне тоже понимают ситуацию, которая сложилась", - заявил Патрушев.

Он отметил, что прогнозы дальнейшего развития отношений трудно назвать обнадеживающими. "Тем не менее, как я уже сказал, мы настроены на диалог в сферах взаимного интереса и надеемся, что США проявят такую же заинтересованность", - сказал секретарь СБ РФ.

Патрушев также подчеркнул, что нормализация отношений отвечает интересам России и США. "В мире сегодня есть целый ряд проблем, которые в принципе не могут быть решены без нормального сотрудничества между ведущими мировыми игроками - Россией, США, ЕС, Китаем, Индией. Мы уже давно не в той эпохе, когда для глобального лидерства было достаточно иметь сильную армию и флот", - заявил он.

"В современном мире в долгосрочном плане выигрывают лишь те страны, которые продвигают и реализуют позитивную повестку дня, нацеленную не на создание разделительных линий, а не объединение усилий человечества во имя всеобщего развития и процветания. Россия такую повестку предлагает и готова к ее совместной реализации", - заявил Патрушев.

В марте представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не сожалеет о резких словах в адрес Путина. "Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала она на брифинге.

Николай Патрушев

Новости

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Москва заподозрила США в разработке биооружия вблизи границ РФ

Патрушев назвал домыслами заявления об отравлении Навального и Скрипалей

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов

"Радио Свобода" обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн руб. штрафов

Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

СК впервые прекратил "дело колумбайнера"

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов

В РФ ввели штрафы за высадку детей-безбилетников

Госдума приняла закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');