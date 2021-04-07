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Источник назвал безрезультатной встречу контактной группы по Донбассу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На экстренной встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины не удалось достичь договоренности по нормализации обстановки на линии соприкосновения, сообщил "Интерфаксу" источник на переговорах.

"Заседание прошло без особого прорыва. Украинская сторона продолжает занимать деструктивную позицию в ходе переговоров, что мешает достижению конкретных договоренностей по урегулированию конфликта", - сказал источник.

Как сообщалось, в среду в онлайн-формате прошло экстренное заседание трехсторонней контактной группы. Главным вопросом стало соблюдение режима прекращения огня и соответствующих договоренностей сторон от 22 июля 2020 года.

Украина ДНР ЛНР

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