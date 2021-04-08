Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок, при этом оптимизм игроков сдерживается рисками антироссийских санкций; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,6-1% во главе с расписками Ozon и бумагами "ЛУКОЙЛа".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3520,71 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1443,11 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 76,84 рубля (-0,14 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,662% годовых (+0,5%).

В четверг стало известно из западных СМИ, что администрация США завершила анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ, таких как вмешательство в выборы и хакерская атака на SolarWinds, и теперь готовит ответные меры. По данным Bloomberg, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Кроме того, по сообщению американского издания Politico, администрация США рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в связи с проектом "Северный поток 2".

Подорожали расписки Ozon (+1,2%), акции "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Татнефти" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +1,1% "префы"), банка ВТБ (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "РусГидро" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), Polymetal (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Аэрофлота" (+0,1%), "Московской Биржи" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Выручка АФК "Система" в IV квартале 2020 года составила 193,37 млрд рублей, увеличившись на 6,9% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, говорится в отчете корпорации. Показатели АФК оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": накануне опрошенные аналитики прогнозировали рост выручки на 5,8% - до 191,37 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,5%), UC Rusal (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг слабо позитивный. Нефть торгуется в "минусе", но промышленные металлы дорожают. На рынке акций РФ вероятен рост и дальнейшее восстановление позиций рубля. Впрочем, рынок может временно негативно отреагировать на сообщения в СМИ, что США готовятся ввести очередные санкции против лиц из окружения президента РФ, отдельных ведомств, а также выслать несколько дипломатов в ответ на вмешательство в выборы и хакерские атаки на программное обеспечение SolarWinds, что привело к нарушению безопасности ряда ведомств США. Однако если изучить вопрос подробней, то никаких действий по поводу госдолга РФ или намерений отключить от SWIFT не предполагается, а это уже позитив. Соответственно, рынок может вздохнуть с облегчением и продолжить рост, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, ко второй половине недели мировые рынки продолжили удерживать позиции у исторических максимумов в отсутствие существенных поводов для продолжения уверенного роста.

При этом коррекцию днем ранее сдержали ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики в США - согласно протоколам ФРС, члены регулятора оказались едины во мнении, что для начала сворачивания стимулирующей политики, включая программу выкупа активов, необходимо получить более четкие сигналы восстановления американской экономики. Это несколько снизило опасения инвесторов относительно возможности более раннего ужесточения ДКП в Штатах, что способствовало стабилизации доходностей 10-летних бумаг в США ниже 1,7%, давлению на доллар и поддержало спрос на рисковые активы.

Настроения утром в четверг умеренно позитивные. Из важных событий в ходе дня можно выделить публикацию статистики по заявкам на пособие по безработице в США и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

На рынке акций РФ в четверг вероятно преобладание покупок, что будет способствовать закреплению индекса МосБиржи выше 3500 пунктов. В дальнейшем при улучшении внешней конъюнктуры индекс МосБиржи может продвинуться к середине диапазона 3500-3600 пунктов, считает Зварич.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в этом году рынок благосклонен к спекулянтам, а в следующем, возможно, будет благосклонен к инвесторам. Мир вошел в эпоху гибридных войн, а 19 сентября 2021 года состоятся выборы в Госдуму РФ. На графике нефти сформировался локальный понижательный тренд благодаря объективному факту - из-за новой волны пандемии в некоторых странах Европы и в Индии замедляется производственная активность, что приводит к излишним баррелям нефти.

При этом ОПЕК+ решила нарастить добычу топлива в ближайшие три месяца. Поэтому есть сомнения, что в ближайший месяц котировкам нефти марки Brent удастся закрепиться выше зоны сопротивления $55,5-65,5 за баррель. На графиках акций "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и некоторых других нефтяных бумаг наблюдается такой же локальный понижательный тренд, как на графике нефти. Вероятно, после того как в США начнется автомобильный сезон, а Европа выйдет из пандемии, ситуация изменится к лучшему.

Протокол мартовского заседания ФРС подчеркнул, что ужесточать денежную политику еще рано. Руководители Федеральной резервной системы заявили, что пройдет "некоторое время", прежде чем они начнут отменять агрессивные денежно-кредитные меры для поддержки экономики, и заблаговременно сообщат о любых возможных шагах. Это благоприятный фактор для инвесторов. Неблагоприятным фактором является усиление налогового пресса - Минфин США опубликовал более подробную информацию о налоговом плане Байдена, который по-прежнему призывает к повышению ставки федерального подоходного налога с 21% до 28%. Впрочем, в среду Байден заявил, что готов пойти на компромисс в вопросе увеличения корпоративного налога, поскольку многие компании и сенаторы высказывают возражения.

Определенные долгосрочные риски связаны и с вакцинацией. Треть населения Америки получила по крайней мере одну дозу вакцины, но неизвестно, сколько будет длиться иммунитет после вакцинации. В четверг фьючерсы на открытие американского рынка находятся в положительной зоне, но об успехе массовой вакцинации в США говорить пока рано, отмечает Верников.

В США в среду индексы рынка акций изменились всего на 0,05-0,15%, индекс S&P 500 (+0,15%) обновил максимум.

Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководители американского ЦБ не опасаются чрезмерного усиления инфляции в США, считая риски для инфляционного прогноза "более или менее сбалансированными".

Также документ подтвердил, что Федрезерв не планирует в ближайшее время отказываться от программы выкупа активов. Участники заседания отмечали, что, "вероятно, потребуется некоторое время для достижения прогресса в движении к целям полной занятости и ценовой стабильности - и пока этот прогресс не будет достигнут, объем выкупа активов должен оставаться, по крайней мере, на текущем уровне".

Представители американского ЦБ также отмечают, что инфляция, вероятно, ускорится в ближайшие несколько месяцев, но, по их мнению, она будет оставаться вблизи двухпроцентного целевого показателя Федрезерва в долгосрочной перспективе.

По итогам мартовского заседания ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также пообещала ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан считает, что время для сворачивания мер поддержки экономики, реализуемых ФРС, еще не пришло. Однако когда станет ясно, что пандемия коронавируса идет на спад и экономические показатели близки к целям Федрезерва, будет важно сокращать стимулы, чтобы содействовать дальнейшему восстановлению экономики, заявил он в интервью The Wall Street Journal.

В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

Индекс потребительского доверия в Японии в марте поднялся до 36,1 пункта по сравнению с 33,8 пункта месяцем ранее. Это самый высокий уровень за последние тринадцать месяцев.

Нефть утром в четверг проседает на фоне роста запасов бензина в США после волатильных торгов накануне; цена Brent находится на $1 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,71 за баррель (-0,7% и +0,7% в среду), майская цена WTI - $59,3 за баррель (-0,8% и +0,7% накануне).

Министерство энергетики США в среду сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,52 млн баррелей. Однако запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей - больше чем ожидали аналитики, пишет S&P Global Platts.

Некоторые аналитики считают, что увеличение запасов бензина могло быть вызвано наращиванием импорта в преддверии летнего сезона поездок в США, когда спрос на топливо обычно повышается.

Между тем рост заболеваемости коронавирусом в некоторых крупных странах продолжает вызывать обеспокоенность инвесторов. Помимо этого, существуют опасения из-за ситуации вокруг вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) рекомендовала не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за выявленных случаев тромбоза после вакцинации, а Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) пришло к выводу, что риск возникновения тромбов нужно включить в список редких побочных эффектов этой вакцины.