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В Индии одобрили экстренное применение вакцины "Спутник V"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Специальный комитет экспертов Индии по лекарствам (SEC) одобрил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает в понедельник издание The Times of India со ссылкой на источники.

"Комитет по безопасности регулятора лекарственных препаратов одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V" в Индии", - отмечает издание.

Издание напоминает, что эффективность российской вакцины составляет 91,6%. Международная индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's сотрудничает с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для поставок "Спутник V" в Индию и другие страны. Компания также содействовала проведению в Индии клинических испытаний препарата.

The Times of India отмечает, что "Спутник V" - третья вакцина, одобренная в Индии. До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.

Ранее в понедельник Индия вышла на второе место в мире по количеству случаев заражения COVID-19. За последние сутки в стране выявлено 168,9 тыс. новых заболевших, 904 человека умерли.

Всего с начала пандемии в Индии коронавирусом заболели 13,53 млн человек.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Индия коронавирус Спутник V

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