Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Власти Индии в связи с ухудшением обстановки с коронавирусом COVID-19 в стране ввели запрет на экспорт лекарства ремдесивир, использующегося для лечения этого заболевания, сообщило в воскресенье Times of India.

"Экспорт инъекций ремдесивира и активных фармацевтических ингредиентов ремдесивира запрещается до тех пор, пока ситуация с COVID-19 в стране не улучшится", - цитирует издание выдержки из правительственного заявления.

При этом власти ожидают роста внутреннего спроса на лекарство и поэтому поддерживают контакт с производителями ремдесивира. Также правительство предпринимает меры по облегчению доступа больниц и пациентов к лекарству, добавляет Times of India.

Ремдесивир является лекарством против COVID-19, предназначенным для взрослых пациентов и подростков старше 12 лет, страдающих пневмонией и нуждающихся в кислородной поддержке. Однако об эффективности лекарства поступала противоречивая информация.

Так, исследование, проводившееся при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что ремдесивир, вводимый пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных. В среднем препарат сокращал госпитализацию пациентов с 15 до 11 дней.

Однако исследование ВОЗ показало, что применение ремдесивира не оказывает существенного влияния на снижение смертности у пациентов и длительность их госпитализации.

В воскресенье сообщалось, что индийские медицинские службы зарегистрировали за сутки свыше 152,8 тыс. случаев COVID-19 в стране: по этому показателю Индия в данный момент опережает другие государства мира.