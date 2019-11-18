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Вашингтон осудил применение силы против демонстрантов в Иране

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Власти США осуждают действия иранских сил безопасности против участников акций протеста, сообщает Белый дом.

"США поддерживают иранский народ, проводящий мирные демонстрации против режима, который по идее должен защищать его интересы. Мы осуждаем применение силы и ограничение на средства связи в отношении участников акций протеста", - отмечается в коммюнике администрации президента США.

Иранцы несколько дней назад начали протесты против решения властей повысить цены на бензин. Поступают сообщения о пострадавших и даже погибших как в рядах полиции, так и среди демонстрантов.

США Иран

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