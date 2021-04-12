Иран решил приостановить сотрудничество с ЕС после расширения санкций

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - МИД Ирана объявил о решении приостановить сотрудничество с Европейским Союзом в разных сферах после решения Совета ЕС расширить санкции, связанные с нарушением прав человека, и расширить список. Заявление МИД Ирана приводят заявление западные и иранские СМИ.

"В ответ Иран приостанавливает всеобъемлющие переговоры с ЕС, включая переговоры в сфере прав человека, и все сотрудничество по итогам этих переговоров, особенно в областях (противодействия - ИФ) терроризму, (распространению - ИФ) наркотиков и беженцев", - заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры против Ирана, действующие в связи с нарушениями прав человека, на год - до 13 апреля 2022 года.

Кроме того, Совет ЕС добавил восемь физических лиц и три компании в санкционный список в связи с их причастностью к жесткому подавлению демонстраций в Иране в 2019 году. По данным западных СМИ, в список также вошел бригадный генерал Хоссейн Салами, глава элитного военного подразделения иранской армии Корпус стражей исламской революции. Всего на данный момент список насчитывает 89 лиц и четыре компании.

Действующие ограничительные меры включают в себя запрет для лиц, подпавших под санкции, на въезд в страны ЕС, а также заморозку активов этих лиц и организаций. Также санкции предполагают запрет на экспорт в Иран техники, которая может быть использована для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникационных систем.

Эти меры были впервые приняты в 2011 году и с тех пор ежегодно продлеваются.