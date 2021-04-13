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В России выявлены 8 173 новых случая заражения коронавирусом

В России выявлены 8 173 новых случая заражения коронавирусом
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 173 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 9 611 человек, умерли 338 пациентов.

В Москве выявлены 1 782 новых случая COVID-19 за сутки, 58 скончавшихся и 1 694 выздоровевших. Наименьшее число новых пациентов за сутки зарегистрировано в Магаданской области (три), в Еврейской АО и Тыве (по одному случаю).

Еще 701 новый случай COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге, 533 - в Московской области, 236 - в Ростовской области, 201 - в Нижегородской области, 194 - в Самарской области, 183 - в Воронежской области, 163 - в Иркутской области, 139 - в Саратовской области, 130 - в Свердловской области, 118 - в Красноярском крае, 117 - в Челябинской области, 111 - в Волгоградской области, 105 - в Пермском крае, 102 - в Башкортостане, 101 - в Краснодарском крае, 100 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 657 тыс. 883 случая коронавирусной инфекции, 103 601 умерший и 4 млн 281 тыс. 776 выписанных.

Хроника коронавируса. Апрель.

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