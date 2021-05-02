В НКР заявили о готовности сотрудничать со странами региона

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Спикер парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Товмасян заявил о готовности подписать соглашения о сотрудничестве со странами региона, исключив возможность нахождения НКР в составе Азербайджана.

"Мы - часть цивилизованного мира, и как независимое государство готовы подписывать соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве не только со странами региона, но и со всеми миролюбивыми странами. Альтернатива мирному переговорному процессу - война. Мы предлагаем достойную мирную повестку дня", - указал Товмасян.

"Безопасность и четкий статус - отсутствие одного из этих элементов приведет к выселению армян из Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Сегодня гарантом безопасности народа Арцаха являются российские миротворческие силы и армия Арцаха. Арцах не может быть в составе Азербайджана", - добавил он.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев в НКР, а также передаче нескольких районов в регионе Азербайджану.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года подтверждена гибель 3621 военнослужащих с армянской стороны.