МИД РФ назвал реакцию НАТО на санкции США "вассалитетом 21-го века"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Реакция стран НАТО на американские санкции в отношении России – признак порочной блоковой дисциплины, решения принимаются по команде. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Цепная реакция стран НАТО в поддержку американских санкций – признак порочной блоковой дисциплины, когда решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность. Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21-го века", - сказала она.

Так Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов и вызовы послов РФ в ряде стран НАТО, последовавшие за объявлением США санкций против России.

Министерство финансов США в четверг сообщило о внесении в санкционный список 15 граждан РФ и 25 российских компаний в ответ за "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму.

Кроме того, власти США в рамках новых санкций против РФ решили выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне десять ее сотрудников. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Белого дома.

Минфин США также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после того, как Вашингтон объявил о действиях в ответ на дестабилизирующую деятельность России, говорится в заявлении Североатлантического совета.