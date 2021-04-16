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Полиция США опубликовала видеозапись с выстрелом в безоружного подростка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Чикаго в рамках расследования в четверг опубликовала видеозапись, на которой видно, как офицер полиции выстрелил в безоружного подростка, сообщается на сайте BBC News.

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На кадрах записи, датированной 29 марта, видно, как полицейский преследует 13-летнего мальчика, в то время как другой подозреваемый схвачен. Полицейский требует подростка остановится, но когда тот поворачивается и поднимает руки, он стреляет в него. Отдельные кадры видеонаблюдения показывают, как подросток бросает бросает какой-то предмет через щель в заборе, когда к нему приближается полицейский. На кадрах видно, как офицеры светят фонарем на пистолет за деревянным забором после стрельбы. Подросток не держал оружие в тот момент, когда в него стреляли.

По данным прокуратуры, подросток был с мужчиной Рубеном Романом, который стрелял из пистолета в проезжавшую машину и тем самым привлек внимание полиции. По сообщениям местных СМИ, Роман позже предстал перед судом по обвинению в незаконном применении оружия при отягчающих обстоятельствах, неосторожном обращении с огнестрельным оружием и угрозе жизни ребенка.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут призвала общественность сохранять спокойствие до тех пор, пока не будет завершено расследование.

"Мы живем в городе, который травмирован долгой историей полицейского насилия и неправомерных действий", - сказала мэр. "Поэтому, хотя у нас недостаточно информации, чтобы быть судьей и присяжными в этой конкретной ситуации, безусловно, понятно, почему так много наших жителей чувствуют слишком знакомый всплеск возмущения и боли."

Семья Толедо тоже призывала к спокойствию.

Инцидент произошел после того, как 11 апреля сотрудница полиции Ким Поттер застрелила Даунта Райта в пригороде Миннеаполиса. Этот инцидент вызвал бурные протесты, поскольку город ждет результатов суда над Дереком Шовином, офицером, обвиняемым в смерти другого темнокожего человека, Джорджа Флойда.

США Чикаго

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