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Сеул рассчитывает на помощь США в проблеме нехватки вакцин от COVID-19

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён надеется, что США помогут Сеулу решить проблему нехватки вакцин против COVID-19, сообщает "Ренхап".

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты смогут помочь нам справиться с трудностями, которые мы испытываем с вакцинами, основываясь на духе солидарности, который мы проявили в прошлом году", - сказал Чон Ый Ён во время общения с журналистами.

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Он напомнил, что в прошлом году Сеул предоставил Вашингтону 2 млн медицинских масок, а также тест-наборы для выявления COVID-19.

"Мы консультируемся с США о том, как помочь друг другу", - отметил глава МИД.

Ранее в ходе парламентской сессии министр иностранных дел Южной Кореи заявил, что Сеул серьезно обсуждает соглашение об "обмене вакцинами" с Вашингтоном. Позднее правительственный чиновник намекнул, что речь может идти о сделке, в рамках которой Южная Корея получает излишки вакцин против COVID-19 из США и позже возвращает то же количество обратно. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зарегистрирован 731 новый случай заболевания COVID-19. В итоге общее число заболевших выросло до 115 тыс. 926 человек.

С начала вакцинации в стране 26 февраля было привито в общей сложности более 1,7 млн человек или 3,41% населения. Органы здравоохранения пытаются ускорить вакцинацию против COVID-19 для большего числа людей по всей стране, стремясь при этом обеспечить стабильные поставки вакцин. Планируется вакцинировать 3 млн человек к концу этого месяца и 12 млн - к концу июня. Южная Корея заявила, что планирует достичь коллективного иммунитета к ноябрю.

Чон Ый Ён Южная Корея CША Сеулб COVID-19 коронавирус

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