Посетителей и сотрудников банка в Тбилиси взяли в заложники

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженный грабитель ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в Тбилиси и взял в заложники нескольких посетителей и сотрудников банка, сообщили в пятницу грузинские СМИ.

Здание филиала оцеплено полицейскими, которые пока не дают комментариев.

Позднее грузинские СМИ передали, что преступник отпустил почти всех захваченных заложников и удерживает только одного.

В эти минуты проходят переговоры представителя полиции с грабителем.