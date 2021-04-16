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Посетителей и сотрудников банка в Тбилиси взяли в заложники

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженный грабитель ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в Тбилиси и взял в заложники нескольких посетителей и сотрудников банка, сообщили в пятницу грузинские СМИ.

Здание филиала оцеплено полицейскими, которые пока не дают комментариев.

Позднее грузинские СМИ передали, что преступник отпустил почти всех захваченных заложников и удерживает только одного.

В эти минуты проходят переговоры представителя полиции с грабителем.

Банк Грузии Грузия Тбилиси

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