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В Думе сочли цензурой блокировку на YouTube фильма "Крым. Путь на Родину"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн убежден, что действия YouTube по ограничению доступа к фильму "Крым. Путь на Родину" подпадают под действие нового закона о запрете интернет-цензуры, предусматривающего возможность блокировки ресурса-нарушителя.

"Я полагаю, что эта ситуация является основанием для проведения соответствующей проверки, прокурорской, и в моем видении как одного из авторов этого закона, вот такой подход является демонстрацией этой самой интернет-цензуры", - сказал Хинштейн в интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу.

Закон о запрете интернет-цензуры подписан президентом России 30 декабря 2020 г. Согласно ему, Роскомнадзор может блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ. Отдельно этот закон предусматривает, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

"Крым. Путь на Родину" - документальный фильм, вышедший в 2015 году. Посвящен событиям 2014 года и референдуму, по итогам которого Крым был присоединен к РФ. Частью фильма является интервью президента России Владимира Путина. 12 марта в СМИ появилась информация о частичной блокировке этой документальной ленты на YouTube из-за сцен насилия.

YouTube Госдума Александр Хинштейн Крым

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