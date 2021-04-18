Посол Чехии прибыл в МИД РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька прибыл в МИД России, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Ранее осведомлённый источник сообщил агентству, что чешский дипломат вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

Накануне власти Чехии заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека. После этого объявления около российского посольства в Праге прошла акция протеста. Около сотни человек митинговали после появления этой информации. За акцией следила полиция.

Российская сторона обещала ответить на действия Праги.

В воскресенье премьер Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб.