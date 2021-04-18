Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
на 18.04В России 4 702 101+8 632В мире 140 719 503+788 042

Посол Чехии прибыл в МИД РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька прибыл в МИД России, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Ранее осведомлённый источник сообщил агентству, что чешский дипломат вызван в российское внешнеполитическое ведомство.

Накануне власти Чехии заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека. После этого объявления около российского посольства в Праге прошла акция протеста. Около сотни человек митинговали после появления этой информации. За акцией следила полиция.

Российская сторона обещала ответить на действия Праги.

В воскресенье премьер Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают сотрудников российских разведслужб.

МИД РФ Чехия Витезслав Пивонька

Новости по теме

Новости

МИД Украины сообщил о высылке из страны российского дипломата

РФ объявила Чехии об ответных мерах на высылку российских дипломатов

Кузнецова в ближайшие часы вернёт из Сирии 34 российских ребёнка

Салливан заявил, что Байден и Путин встретятся при подходящих условиях

В Чехии у посольства России устроили акцию протеста

В Чехии у посольства России устроили акцию протеста

МИД Франции допустил принятие ЕС новых санкций против РФ из-за Навального

Премьер Чехии пообещал рассекретить данные о взрыве на складе в 2014 году

Премьер Чехии пообещал рассекретить данные о взрыве на складе в 2014 году

Выборы президента в Сирии запланировали на 26 мая

Ветеран ФСБ назвал провокацией обвинения Чехии в адрес спецслужб России

Устроивший стрельбу в Индианаполисе мужчина купил оружие легально

Устроивший стрельбу в Индианаполисе мужчина купил оружие легально
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');