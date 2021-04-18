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Госдеп США поддерживает решение Чехии выслать дипломатов РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - США поддерживают стремление Праги жестко противостоять агрессивным действиям России на чешской территории, заявил в воскресенье представитель Госдепа Нед Прайс.

"США поддерживают Чехию, давшую решительный ответ на подрывные действия России на чешской территории", - написал он в своём твиттере.

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По словам Прайса, "нам следует твердо реагировать на действия России, угрожающие территориальной целостности, энергетической безопасности, ключевой инфраструктуре наших союзников и партнёров".

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

США Чехия РФ Нед Прайс

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