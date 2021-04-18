Госдеп США поддерживает решение Чехии выслать дипломатов РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - США поддерживают стремление Праги жестко противостоять агрессивным действиям России на чешской территории, заявил в воскресенье представитель Госдепа Нед Прайс.

"США поддерживают Чехию, давшую решительный ответ на подрывные действия России на чешской территории", - написал он в своём твиттере.

The U.S. stands with the Czech Republic in its firm response against Russia"s subversive actions on Czech soil. We must act firmly in response to Russian actions that compromise the territorial integrity, energy security, or critical infrastructure of our allies and partners. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 18, 2021

По словам Прайса, "нам следует твердо реагировать на действия России, угрожающие территориальной целостности, энергетической безопасности, ключевой инфраструктуре наших союзников и партнёров".

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".