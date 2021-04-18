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МИД Украины сообщил о высылке из страны российского дипломата

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины в ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге. Ноту о выдворении старшего дипломата РФ направят посольству РФ в понедельник утром.

"Старший дипломат РФ, российская сторона услышит буквально завтра утром, когда получит соответствующую ноту... Мы сделали достаточно симметрично в этой ситуации. Я надеюсь, что таким образом мы сможем дополнительно проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь", - сказал Енин в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть территорию Украины.

"Старший дипломат - это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром", - отметил замглавы МИД.

Евгений Енин Украина РФ

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