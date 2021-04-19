Украина объявила советника посольства РФ в Киеве персона нон грата

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины в понедельник направило ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом (persona non grata) в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом.

"Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов. Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Накануне замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил фамилию российского дипломата, которого выдворят с Украины в ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге. "Старший дипломат - это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников", - сказал Енин.

Ранее в ФСБ РФ сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов.

Замглавы МИД Украины Енин заявил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к базам данных и "речь идет о брутальной провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах".