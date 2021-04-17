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Украина вышлет старшего дипломата посольства России

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Старший дипломат посольства России в Киеве в ответ на инцидент с консулом Украины в Петербурге должен покинуть украинскую территорию, сообщает в субботу МИД Украины.

Как говорится в комментарии представителя ведомства, он "должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля".

В Киеве назвали задержание в Петербурге украинского дипломата неправомерным и считают, что такие действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года.

Ранее в МИД Украины утверждали, что дипломат непричастен к получению секретной информации.

В РоссииВ ФСБ рассказали, что интересовало задержанного украинского консулаЧитать подробнее

В субботу утром ФСБ РФ сообщило о задержании с поличным украинского консула Александра Сосонюка "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России".

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течении 72 часов.

Петербург Украина Александр Сосонюк ФСБ

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