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J&J уверена, что польза ее вакцины от COVID-19 превышает риски

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - О безопасности и эффективности вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson (J&J) заявил доктор медицинских наук, заместитель председателя Исполнительного комитета и главный научный сотрудник компании Пол Стоффельс.

"Мы по-прежнему верим в положительное соотношение пользы и риска нашей вакцины", - говорится в распространенном компанией заявлении Стоффельса.

Как сообщалось, независимая консультативная группа при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в среду отложила вынесение рекомендации о продолжении использования вакцины Johnson & Johnson.

Стоффельс в связи с этим сказал, что компания ценит внимание консультативной группы и будет продолжать сотрудничать с медицинскими экспертами и органами здравоохранения, включая CDC, Управление по контролю за продуктами и лекарственными препаратами США (FDA), Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Всемирную организацию здравоохранения, "чтобы положить конец глобальной пандемии".

По его словам, рекомендации CDC и FDA о приостановке использования вакцины были сделаны из "чрезмерной осторожности". Однако компания сама решила отложить внедрение своей вакцины в Европе до получения результатов исследования причин возникновения в редких случаях тромбов после вакцинации.

В заявлении говорится, что органы здравоохранения рекомендуют людям, получившим вакцину COVID-19 Johnson & Johnson, у которых в течение трех недель после вакцинации развилась сильная головная боль, боль в животе, боль в ногах или одышка, обратиться к своему врачу.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной компании Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину. Один человек скончался.

Хроника 09 января 2020 года – 15 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
США Johnson & Johnson Коронавирус

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