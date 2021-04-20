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EMA призвало добавить данные о тромбах в описание вакцины Johnson & Johnson

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало добавить предупреждение о возможном образовании тромбов к информации о вакцине против коронавируса Janssen, принадлежащей корпорации Johnson & Johnson.

"Медицинские работники и люди, которые будут использовать вакцину, должны знать о возможности очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в крови в течение трех недель после вакцинации", - говорится в сообщении на сайте агентства.

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Отмечается, что редкие случаи тромбоза являются иммунным ответом на вакцину.

"Все случаи зафиксированы в течение трех недель после вакцинации у людей в возрасте до 60 лет, большинство из которых - женщины. На основании имеющихся в настоящее время данных, конкретные факторы риска не подтверждены", - добавили в ЕМА.

Ранее управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства компании Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза.

ЕМА Johnson & Johnson коронавирус

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