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Нефть подорожала на фоне ослабления доллара США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник на фоне ослабления доллара США, которое способствует повышению спроса на активы, номинированные в долларах.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по московскому времени во вторник составила $67,75 за баррель, что на $0,7 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,28 (0,4%) - до $67,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $64 за баррель, что на $0,62 (0,98%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,25 (0,4%) - до $63,38 за баррель.

Действие майского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Более активно торгуемый июньский контракт в ходе торгов прибавляет в цене $0,61 (0,96%), торгуясь около $64,04 за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов во вторник 0,14%.

S&P Global Platts также отмечает оптимизм инвесторов в связи с улучшением прогнозов эпидемиологической ситуации в Европе, который, однако, сдерживается высокой заболеваемостью в Индии.

"Энергетический рынок пристально следит за Индией, поскольку текущий скачок (заболеваемости - ИФ) вынуждает нефтеперерабатывающие предприятия приостанавливать производство и вызывает опасения по поводу потенциального нового штамма", - сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Между тем Arabian Gulf Oil Co. (Agaco), принадлежащая Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии, приостановила добычу на своих нефтяных месторождениях из-за задержки правительством страны выплат компании с сентября, сообщает S&P Global Platts.

Общая мощность нефтяных месторождений Agaco составляет 250 тыс. баррелей в сутки (б/с). Приостановка производства угрожает достижению цели NOC по наращиванию добычи до 1,45 млн б/с к концу текущего года с 1,28 млн б/с в марте.

Brent WTI США

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