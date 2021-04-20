Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

Чешские СМИ назвали еще двух подозреваемых во взрыве склада боеприпасов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Чешское сетевое издание Seznam во вторник сообщило о еще двух подозреваемых, которые, по данным властей Чехии, возможно, причастны ко взрыву склада боеприпасов во Врбетицах в 2014 году.

"Источники редакции сообщили, что одним из членов команды во Врбетицах был Сергей Федотов, который, по данным чешских следственных органов, является специалистом по ядам и взрывотехнике. По версии следствия, именно он должен был собрать взрывное устройство, использованное при взрыве склада боеприпасов в Врбетицах", - пишет Seznam.

Еще одним фигурантом группы, якобы работавшей во Врбетицах, по данным Seznam, был человек, фигурировавший под фамилией Калинин. По данным Seznam, в его задачу входила координация всей операции.

В субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточнялось, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. По версии чешских властей, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата". В Кремле 20 апреля заявили, что российская сторона не намерена проверять факт поездки россиян Петрова и Боширова в 2014 году в Чехию, поскольку считает обвинения, выдвинутые чешскими властями, абсурдными.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия проводить проверку поездки россиян в Чехию, сказал: "Нет. Вы знаете, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа". Отрицательно он ответил и на вопрос, будет ли проверяться сам факт пересечения чешской границы Петровым и Бошировым.

Чехия РФ

Новости по теме

Новости

ФРГ, Дания и Финляндия подняли истребители из-за Ту-160 над Балтикой

WSJ нашла еще больше военных самолетов РФ на границе с Украиной

WSJ нашла еще больше военных самолетов РФ на границе с Украиной

Кишинёв открестился от слухов о молдавском паспорте Александра Петрова

Кишинёв открестился от слухов о молдавском паспорте Александра Петрова

Посла РФ в Праге вызовут в МИД Чехии

В Чехии стали пить меньше пива из-за пандемии

В Чехии стали пить меньше пива из-за пандемии

Президент Чада был ранен в бою и погиб

Меркель сочла, что газ из Nord Stream 2 не хуже другого сырья из РФ

Меркель сочла, что газ из Nord Stream 2 не хуже другого сырья из РФ

Минздрав Украины заявил, что страна прошла пик третьей волны COVID-19

Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным

Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным

Что случилось этой ночью: вторник, 20 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');