Путин не планирует переговоры с Чехией в связи с обострением отношений с Прагой

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В планах президента РФ Владимира Путина нет разговора с руководством Чехии в связи с обострением двусторонних отношений и взаимной высылкой дипломатов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов нет", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Путина планы переговорить с чешским руководством.

Пресс-секретарь президента РФ также назвал безосновательными и разрушительными для двусторонних отношений обвинения в адрес России в причастности к взрыву склада боеприпасов в Чехии.

"Мы, безусловно, такое поведение Праги считаем абсолютно безосновательным. Мы считаем разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем, конечно, лишенной какого-то здравого смысла такую линию Праги", - заявил Песков.

"Конечно, выглядит это все как попытки быть похожими в этих непредсказуемых каких-то агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном. Такое ощущение есть", - добавил он.

Песков согласился с позицией официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по данному вопросу. Ранее она назвала обвинения Чехии "маразматическим парадом" и выразила уверенность, что на Прагу оказал влияние Вашингтон.

"Это абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел, потому что эти решения, эти голословные и безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны и не поддаются ни пониманию, ни анализу", - сказал пресс-секретарь президента.

Его также спросили, в чем Кремль видит цель таких нападок и не являются ли они частью гибридной войны. "Безусловно, это имеет место быть. В целом, такая линия на недружественное воздействие на Россию, давление на Россию, попытки сдерживать Россию ощущаются и заметны невооруженным глазом", - сказал Песков.

"Мы очень сожалеем в этой связи. Россия была, есть, остается открытой для уважительного диалога, основанного на принципах взаимного учета позиций друг друга и терпимости к тем расхождениям во взглядах, которые могут иметь место", - добавил он.

Песков заметил, что Россия много делает для того, чтобы нападок со стороны Чехии и других стран не было. "Мы остаемся открытыми для диалога, но, безусловно, это требует адекватной политической воли со стороны наших визави", - сказал он.

Обострение отношений с Чехией

Власти Чехии 17 апреля сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Также чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге предполагают, что они причастны к данному делу. Чешские следователи и прокуроры подтвердили, что речь идет о тех же людях, кого в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.