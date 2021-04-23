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Южная Корея опровергла сообщения о возможной отмене саммита с Байденом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что саммит между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и американским лидером Джо Байденом может быть отложен, не соответствуют действительности, сообщили в администрации президента Республики Корея.

"Южная Корея и США ведут консультации, чтобы договориться о графике проведения саммита в удобное время в конце мая", - цитирует агентство "Ренхап" заявление пресс-секретаря Голубого дома Пак Кен Ми.

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"Конкретное расписание саммита будет объявлено после подтверждения. Мы выражаем сожаление по поводу необоснованных надуманных сообщений", - отметила она.

Заявление Пак Кен Ми прозвучало после того, как местные СМИ опубликовали сообщения о том, что саммит между президентами США и Южной Кореи может быть отложен из-за разногласий между Сеулом и Вашингтоном по поводу двустороннего соглашения о "обмене вакцинами" от коронавируса.

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён заявил, что Сеул надеется на помощь США в решении проблемы нехватки вакцин против COVID-19 и серьезно обсуждает соглашение об "обмене вакцинами" с Вашингтоном.

Однако позднее представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон в настоящее время сосредоточен на вакцинации своего населения от COVID-19, но в будущем может помочь другим странам.

Как сообщалось, президент Южной Кореи проведет в следующем месяце свои первые личные переговоры на высшем уровне с главой США.

По словам пресс-секретаря администрации Мун Чжэ Ина, президент Южной Кореи планирует посетить Вашингтон "во второй половине мая" по приглашению Байдена.

Южная Корея США Джо Байден Мун Чжэ Ин

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